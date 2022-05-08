خالد منتصر يقترح تدريس طفولة نجيب محفوظ ومجدي يعقوب للمرحلة الإعدادية

وجه الدكتور خالد منتصر، الإعلامي والكاتب الصحفي، النقد لاستمرار تدريس قصة «عقبة بن نافع» بالمناهج الدراسية، دون غيرها، على الرغم من احتوائها على محتوى قد يؤدي لتطرف الطلاب وتآلفهم مع العنف والدم وقطع الرقاب منذ طفولتهم، قائلا: «هو مفيش قصة يدرسها الأطفال في أولى إعدادي إلا قصة عقبه بن نافع؟!.. هو مافيش إلا الدم والسيف وقطع الرقاب والتكفير المجاني ندرسه لأولادنا، هو تدريس طفولة نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب وطلعت حرب عيب؟».

منتصر يقترح تدريس قصص عن التسامح والحب

وأضاف منتصر في منشور له عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «هو لما منهج العربي يبقى فيه قصص عن قيم التسامح والحب والعلم تعتبر حرام؟! هو لما الأطفال يعرفوا العلماء وصلوا لمخترعاتهم إزاي حيدخلوا النار؟؟! عندما يتآلف الأطفال مع الدم والقتل والحرب والغزو باسم الجهاد، لن يندهش عندما يكبر من عصابة تقتلنا وتقتل جنودنا باسم الدفاع عن الإسلام!! بل من الممكن أن يشارك معهم تحت راية الجهاد من أجل الخلافة الإسلامية!».

منتصر: كتبت مرارا وتكرارا ضد إجبار أطفالنا على حفظ مثل تلك القصص

وتابع خالد منتصر في منشوره: «كتبت مراراً وتكراراً ضد إجبار أطفالنا المصريين والذين بينهم مسيحيون على حفظ مثل تلك القصص، نحتاج الآن إلى قصص تنمي الخيال وتشيد بالإنسانية وتزرع الحب وتنبذ العنف.. الإرهاب يبدأ بفكرة، وداعش تسكن أمخاخ الأطفال قبل أن تسكن كهوف الجبال».