خالد منتصر يشيد بالفنان أحمد مكي: الكبير أوي أفضل مسلسل كوميدي

أشاد الدكتور خالد منتصر بالفنان أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، والذي يعرض حاليًا ضمن درامًا شهر رمضان، مشيرًا إلى فريق العمل المتكامل الذي يقدمه «مكي».

وأضاف خالد منتصر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: أحمد مكي علامة جودة درامية كوميدية، ألفة جيله في صناعة البهجة والضحك الراقي، فنان مثقف ومتابع وراصد للمتغيرات الاجتماعية في مصر وفي العالم أيضًا، كتيبة مواهب تتحرك على قدمين، ممثل ومخرج ومطرب ومشارك في الكتابة ومتذوق موسيقي على أعلى مستوى.

وأكمل «منتصر» مشيدا بالفنان أحمد مكي: «إحساسه بنبض الشباب عال جدًا، محلق خارج السرب، مدرك جيدًا أن فن الكوميديا فن جماعي لذلك فهو يقدم فريقًا متكاملاً في كل عمل فني يتصدى له وبدون أي أنانية، أنا شخصيًا مستمتع بالكبير أوي، أفضل كوميديا لهذا العام».

أبرز المعلومات عن مسلسل الكبير أوي

ويعرض مسلسل الكبير أوي 6 حصريًا على شبكة قنوات ON E، إذ إنّ موعد العرض الأول الساعة 6:20 مساءً بعد مدفع الإفطار، ويعاد المسلسل مرتين، الأولى في تمام الساعة 1:50 صباحًا، والثانية في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم التالي.

وشهدت الحلقة التاسعة مساء أمس من مسلسل الكبير أوي 6، استمرار فوز الكبير أوي وأبناءه جوني والعترة وزوجته الجديدة، في مسابقة «شد الحبل»، و«لعب البلي»، وغيرها من الألعاب التي أجبروا عليها من جانب القائمين على المسابقة والخاطفين لأسرة الكبير وأهالي المزاريطة.

يشار إلى أن مسلسل «الكبير أوي 6»، يشارك في بطولته أمام أحمد مكي، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وليلى عز العرب، ورحمة أحمد، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.