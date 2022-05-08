عاجل .. الأردن ولبنان يتضامنان مع مصر في حربها ضد الإرهاب

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالين هاتفيين من رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، ورئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، للتعزية في شهداء الحادث الإرهابي الغادر، الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة في النقطة.

تضامن أردني لبناني مع مصر ضد الإرهاب

وخلال اتصالهما، أعرب رئيسا وزراء لبنان والأردن عن خالص تعازيهما في شهداء الحادث الإرهابي، وبالغ إدانتهما واستنكارهما للاعتداء الإرهابي الآثم، وجددا التأكيد على كامل تضامن بلديهما مع مصر في حربها ضد الإرهاب.

من جانبه، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر لميقاتي والخصاونة، متمنيا لشعبي الأردن ولبنان الأمن والسلامة والاستقرار.