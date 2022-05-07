رئيس الوزراء الأردني يعزي مدبولي في شهداء حادث سيناء الإرهابي

أجرى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اتصالا هاتفيا مساء اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعرب خلاله عن إدانة الأردن الشديدة للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف محطة لرفع المياه بغرب سيناء بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من العسكريين.

الأردن يدعم مصر ضد الإرهاب

وأكد رئيس الوزراء تضامن الأردن ووقوفه المطلق إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة آفتي الإرهاب والتطرف.

وأعرب الخصاونة عن أصدق مشاعر التعازي لذوي شهداء الاعتداء الإرهابي وللحكومة والشعب المصري وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.