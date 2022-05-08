الحكم على 23 متهما في قضية فض اعتصام النهضة بجلسة 9 يونيو المقبل

حجزت الدائرة الثانية إرهاب والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة النطق بالحكم على 23 متهما في قضية فض اعتصام النهضة، لجلسة 9 يونيو المقبل، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

الاتهامات في القضية

ويحاكم المتهمين في قضية فض اعتصام النهضة، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وتدبير تجمهر بهدف تكدير الأمن والسلم العام وقطع الطريق، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة قوات الشرطة، ومناهضة ثورة 30 يونيو.

جنايات القاهرة

يذكر أنّ محكمة جنايات القاهرة، حكمت على 23 متهما في جلسة 9 يناير من عام 2018 بالمؤبد، كما حكمت على 213 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والسجن 3 سنوات لـ22 متهمًا، وبالبراءة لنحو 109 متهمين، فضلًا عن انقضاء الدعوى الجنائية عن آخرين بسبب وفاتهم.