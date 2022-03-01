وصول متهمي «رشوة وزارة الصحة» لمحاكمتهم في «جنايات القاهرة»

وصل المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، قبل قليل، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور جلسات محاكمتهم، وسط حراسة أمنية مشددة.

هيئة المحكمة

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد، وسامح سعيد أحمد، والدكتور عادل محمد السيوي.

الاتهامات في القضية

وأحيل المتهمين الأربعة في القضية في وقت سابق، إلى المحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، حيث وجّه للمتهم الأول تهمة تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.