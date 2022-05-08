تأجيل 34 دعوى تطالب باعتبار الأطباء وأخصائي التمريض المتوفين بكورونا شهداء

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل 34 دعوى قضائية مقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تطالب بوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي شهداء، مع ما يترتب على ذلك من أثار، لجلسة 25 يونيو المقبل.

معاش استثنائي للأسر

وطالبت الدعاوى بمنح أسرهم معاشا ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا، ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

عدد الشهداء المسجلين في النقابة

وأشارت الدعاوى إلى أن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ ارتفع إجمالي عدد شهداء الأطباء إلى 294 طبيبا، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، ويتراوح العدد اليومي للشهداء الذين جرى تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.

وأكدت الدعاوى أن نقابة التمريض عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعا تمريض.

عدد وفيات التمريض

ووفقا لآخر حصر فعلي لعدد الوفيات من فني التمريض بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا أكثر من 270 ممرض وممرضة.