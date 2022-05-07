نادي القضاة ينعى شهداء الحادث الإرهابي بغرب سيناء

نعى نادي قضاة مصر، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة، الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الوطن الغالي خلال تأدية واجبهم الوطني على أرض سيناء الحبيبة.

نادي القضاة يستنكر الحادث الإرهابي بغرب سيناء

واستنكر نادي القضاة بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد.

نادي القضاة يعزي القوات المسلحة في ضحايا الحادث الإرهابي

وأعرب نادي القضاة عن خالص تعازيه وصادق المواساة إلى الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة، وأهالي وذوي الشهداء الأبرار، داعيا المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا ويلهم ذويهم الصبر مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وشدد نادي قضاة مصر على تضامنه ووقوفه صفا واحدا مع رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في دفاعهم عن مصرنا الغالية حتى يتم القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره، واستمرار مسيرة البناء والتنمية.