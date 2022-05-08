شويكار خليفة: بدأت من تحت الصفر في مجال الكارتون

قالت الفنانة شويكار خليفة، رائدة الرسوم المتحركة، إن صناعة الكارتون في الولايات المتحدة الأمريكية، أمر مهم ومتكامل، وتباع المنتجات الكارتونية من خلال الألعاب، مشيرة إلى أن الكارتون في مصر لم يتم النظر إليه باعتباره عملا مربحا وصناعة، إلا في أواخر التسعينيات، وهذا تأخر كثيرًا.

دور التسويق في تحقيق أرباح من الكارتون

أضافت «خليفة» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة DMC مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أن صناعة الكارتون في الولايات المتحدة، تعتمد على التسويق وبيع المنتجات لأطفال المدارس، ما يؤدي إلى رواج اقتصادي، وليس مجرد مشاهد يراها الطفل.

الكارتون يحتاج لصبر كبير

أوضحت رائدة الرسوم المتحركة، أنها كانت تعمل طويلًا لإخراج الكارتون في الماضي، وعرضه على التليفزيون المصري، ومنها ألف ليلة وليلة، وكان يتم التركيز فيه جدا من أجل إخراج المحتوى بشكل يليق بالجمهور، لافتة إلى أن العمل في هذا المنتج، يحتاج إلى صبر كبير، وكان هناك تفاهم بين الفريق وعدم ظهور الأنا.

بدأت من تحت الصفر

وأكدت رائدة الرسوم المتحركة أنها بدأت من تحت الصفر العمل في الكارتون، لأنه لم يكن يتم تدريسه في جمهورية مصر العربية في الثمانينات والتسعينات، مشيرة إلى أن شغفها بالكارتون، هو الذي دفعها للاستمرار في هذا الأمر، متابعة: «الشغل في الكارتون عاوز واحد مصحصح ومتابع باستمرار، ويفضل مراقب اللي حواليه عشان يعرف يقلد سلوكيات الأشخاص».