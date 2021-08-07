مقدمة «السفيرة عزيزة» تنعى وفاة دلال عبدالعزيز: «فيها حنية أمهاتنا»

نعت أسرة برنامج «السفيرة عزيزة» ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز. وقالت الإعلامية الكبيرة سناء منصور، إنها دائما ما كانت تشعر بأن الفنانة دلال عبدالعزيز أحد أفراد عائلتها المقربين، كما كانت تجد في ملامحها وأسلوبها الطيب ماكانت تجده في والدتها، حيث كانت قريبة من حنان الأم المصرية الأصيلة، «اللي كان بيشوفها في الحقيقة أو أي دور بتعمله، كان بيحس إنها في طيبة وحنية أمهاتنا حتى وإن كان سننا كبير».

وأضافت «منصور»، خلال تصريحاتها بالبرنامج، الذي تقدمه معها الإعلامية سالي شاهين، على فضائية «DMC»، أن الفنانة الراحلة كانت تتميز بملامح مصرية أصيلة وجميلة وخفيفة الظل والأصل الطيب، لافتة إلى أنه وبعد مرور 3 أشهر على وفاة الفنان الكبير سمير غانم، دعى كثير من مواطني مصر والدول العربية بأن تتجاوز الفنانة الكبيرة المحنة التي كانت فيها، «للأسف المرض كان أقوى منها، واستسلمت في النهاية ومحبتش تسيب حبيبها لوحده».

فيما أوضحت سالي شاهين، أن فقدان فنانة عظيمة مثل دلال عبدالعزيز هو حدث مفجع وصعب على ابنتيها، «ربنا يصبر إيمي ودنيا على ما بلاهم ويقويهم يارب، وبنقدم التعازي لزميلنا رامي رضوان واللي كانت دلال عبدالعزيز بالنسبة له أمه الثانية وصديقته».