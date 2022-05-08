أحمد السيسي عن أغنية تعبان من الدنيا: رسالة لكل شخص مُحبط

أعرب أحمد السيسي عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، حول أغنيته الجديدة «تعبان من الدنيا»، والتي طرحها أمس السبت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقال أحمد السيسي، لـ«الوطن»، «استشعرت نجاح الأغنية بعد ردود فعل الجمهور، التي تلقيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال الساعات الماضية، حيث تلقيت تعليقات الكثير بأنّ الأغنية كان بمثابة دافع إيجابي لهم ومنحتهم طاقة إيجابية».

الأغنية تدعو للتفاؤل وضرورة التفكير في الإيجابيات

وكشف أحمد السيسي، كواليس تجربته مع الأغنية، قائلًا: «تحمست لها كون الكلمات تحمل رسائل لكل شخص مُحبط ويمر بضائقة في تلك الفترة، إذ أن الأغنية تدعو للتفاؤل وضرورة التفكير في الإيجابيات والأمور الجيدة والسعي نحو تحقيق الأهداف وكذلك التقرب من الله، لتجاوز كل الصعاب الموجودة في حياتنا».

وتقول كلمات أغنية تعبان من الدنيا لـ أحمد السيسي، «تعبان من الدنيا.. والهموم اللي شايلها.. ساكت علي نفسك ليه.. قول ربنا يفرجها.. مش مستاهلة زعل.. كلها يومين وهنسبها.. عيشها زي ما هي.. مش مستهلة نحسبها».

إشادات بأغنية أحمد السيسي الجديدة: كلها طاقة إيجابية

وحظيت الأغنية بردود فعل إيجابية من قبل الجمهور، حيث قال أحد المتابعين: «أقسم بالله الأغنية أعطتني كمية طاقة إيجابية مش طبيعية الله يسعدك يا رب»، فيما قال آخر: «كلمات.. صوت.. طاقه إيجابية.. عاش أوي استمر».

وكان أحمد السيسي، قد طرح مؤخرًا مهرجانا بعنوان «100 سؤال»، وتقول كلماته: «فضوا البشر من على الأراضي عشان داخل.. أنا لما بنوي في حرب ثانية بتتقلب.. أنك تفكر تيجي تتحداني مرة.. اعرف خلاص إن نهايتك قربت».

أحمد السيسي يتعاون مع جويرية حمدي وأشرقت أحمد في أغنية جديدة

وفي سياق متصل، يستعد أحمد السيسي، للتعاون مع زملائه في برنامج ذا فويس كيدز، وهما جويرية حمدي وأشرقت أحمد، في أغنية جديدة، من توزيع إسلام ساسو، ومن المُقرر طرحها خلال الفترة المُقبلة.

أحمد السيسي، حقق شهرة واسعة بمُشاركته في برنامج المسابقات الشهير ذا فويس كيدز، كما شارك بالتمثيل في مسلسل «فكرة بمليون جنيه» مع الممثل علي ربيع.