المتهمون في قضية التعرض لفتاتين أجنبيتين: كنا عاوزين نتصور معاهم

أنكر المتهمون بالتعرض لفتاتين أجنبيتين بالقول والفعل بمنطقة الأهرامات، التهم الموجهة إليه بعد أن رصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام الواقعة، التي قام بتصويرها مرشد سياحي ونشرها بغرض التوعية.

المتهمين كان غرضهم التقاط صور وليس التعرض لهم

وبمواجهة النيابة العامة، للمتهمين بمقطع الفيديو المصور وبعد إجراء مضاهاة القياسات البيومترية الخاصة بالمتهمين الذين ظهروا في مقطع الفيديو، اعترف اثنان منهما بصحة ارتكابهم للواقعة وأنهما بالفعل الظاهرين في الفيديو ولكن كان غرضهم هو التقاط صور تذكارية معهم وليس التعرض لهم سواء بالقول أو الفعل.

حبس 3 متهمين وإيداع 10 آخرين بإحدى دور الرعاية

وبعد انتشار الفيديو والقبض على المتهمين أمرت النيابة العامة، بحبس عدد 3 متهمين احتياطيا وإيداع 10 آخرين بإحدى دور الملاحظة، وذلك لأن أعمارهم تتراوح ما بين 13 عاما إلى 15 عاما وهو ما يعتبر حدثا، وذلك على ذمة التحقيق الذي يجري معهم بتهمة التحرش بفتاتين أجنبيتين والتعرض لهما بالقول والفعل.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من قبل الأجهزة الأمنية تبين صحة حدوث الواقعة، وأن عدد الذين ارتكبوا واقعة التحرش بفتاتين أجنبيتين والتعرض لهما بالقول والفعل بمنطقة الأهرامات عددهم 13 شخصا، فتم القبض عليهم.

سماع أقوال المرشد السياحي

وباستدعاء النيابة العامة للمتهمين والعرض عليها، أقروا بارتكابهم الواقعة، فضلا عن قيام النيابة باستدعاء القائم على تصوير الفيديو «مرشد سياحي»، وسماع أقواله، والذي قرر بأنه صور الفيديو بغرض التحذير وتوعية المواطنين.