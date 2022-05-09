أقوال مصور واقعة التحرش بفتاتين أجنبيتين: كان غرضي التوعية والتحذير

أدلى المرشد السياحي مصور واقعة التعرض لفتاتين أجنبيتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم، بعد رصد وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لمقطع الفيديو الذي تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في تحقيقات النيابة العامة، أنه وثق ما جرى بالتصوير لغرض التحذير وتوعية المواطنين من القيام بمثل هذه الأفعال.

غرض الفيديو التوعية والتحذير

وأضاف المرشد السياحي مصور الواقعة، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه ومرشد سياحي آخر قاما بتصوير الواقعة، وقاما بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية ولم يقصدا من نشر الفيديو إلحاق أي ضرر بالأمن القومي للبلاد أو الاقتصاد، أو ترسيخهم صورة ذهنية غير صحيحة، وكان غرضهما التوعية والتحذير فقط.

حبس وإيداع بدور رعاية

وبعد انتهاء النيابة العامة من سماع أقوال مصورين الواقعة، أمرت، اليوم الإثنين، بحبس ثلاثة متهمين احتياطيا، وإيداع 10 آخرين من مرتكبي الواقعة إلى دور الرعاية لأن أعمارهم تتراوح بين ثلاثة عشر عاما إلى خمسة عشر عاما بتهمة التحرش بفتاتين أجنبيتين والتعرض لهما بالقول والفعل.

تحرش بسائحات بمنطقة الأهرامات

ونسبت النيابة العامة لهم اتهامات في واقعة التعرض لفنانين بالقول والفعل بمنطقة الهرم، في مطلع الشهر الجاري، بعدما ظهرت فتاتلن أجنبيتان تحاولان الفرار من عدد من الصبية يتعرضون لهما بمضايقات وتحرش بمنطقة الأهرامات، كما أمرت بحبس ثلاثة متهمين احتياطيا وإيداع 10 آخرين بإحدى دور الملاحظة، على ذمة التحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات.