دار الإفتاء تكشف فضل صلاة الضحى وثواب الحفاظ والمداومة عليها

صلاة الضحى من السنن التي أوصى بها النبي، وأعتنى القرآن الكريم بها فنزلت سورة باسمها، وأقسم الله تعالى بها فقال «وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى»، وهو الأمر الذي يؤكد فضل هذه العبادة التي يغفل عنها كثير من الناس.

فضل صلاة الضحى

ووجّه أحد الأشخاص سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه «ما فضل المحافظة على صلاة الضحى وثوابها؟»، وأجابت الدار على هذا السؤال في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، مُبينة فضل صلاة الضحى وأجر المحافظة عليها.

ثواب الحافظة على صلاة الضحى

وأوضحت دار الإفتاء، أن صلاة الضحى مسنونةٌ مشروعةٌ عند جماهير العلماء، وورد في ثوابها أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وآله وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ».

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أنه روى عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى».

صلاة الضحى

وفي نفس السياق قال الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن صلاةُ الضُّحَى مُستحبَّةٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة، فعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: «كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي الضحى أربعًا، ويَزيد ما شاءَ الله».

كيفية صلاة الضحى

وبين الأستاذ بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ وقت صلاة الضحى يبدأُ مِن ارتفاع الشمس قِيدَ رُمحٍ بعدَ طلوعِها إلى استواءِ الشَّمسِ قبلَ زوالِها، نصَّ على هذا الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والحنابلَة، وبه قال الشافعيَّةُ في أحد الوَجهينِ، وأفضل وقت لصلاة الضحى إذا علَت الشمس، واشتد حرها، وأقلُّ عدد ركعات في صلاةِ الضُّحى ركعتينِ، وهذا ما اتفقت عليه المذاهبِ الفقهية الأربعة.