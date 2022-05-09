دار الإفتاء: كفالة الطفل اليتيم هي المحل الأرفع لكل مسلم

وجه أحد الأشخاص سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية يسأل فيه عن فضل كفالة اليتيم وثوابها، وهو السؤال الذي أجابت عنه الدار في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، موضحة فضل كفالة اليتيم وثوابها وأن لها أجر عظيم تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

فضل كفالة الطفل اليتيم

وبينت دار الإفتاء، أن اليتيم في اللُّغة: (فَعِيلٌ) من اليُتْمِ، وهو في الأصل: الانفِراد؛ حيث صار مُنفرِدًا بعد وفاة أبيه، ويُطْلَق أيضًا على الغَفْلة والضعْف، ومن هذا المعنى سُمِّيَ اليتيم بذلك؛ لفقدانه أباه حين احتياجه إليه، كأنه أُغفِلَ فَضَاع؛ قال الأصمعي: «اليتيم من النَّاس: الَّذِي قد مَاتَ أَبوهُ، وَمن الْبَهَائِم: الَّذِي قد مَاتَت أمه»، وجاء في المخصّص لابن سيده «قال الطوسي: اليَتَم: الغَفْلة، ومنه اليتيم، كأنه أُغْفِل فضاعَ، والإجماع أن اليتيم الفرد، ويتم إذا انفرد ومنه: الدرة اليتيمة».

كفالة الطفل اليتيم

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أن اليتيم في الاصطلاح: فهو مَن مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم، وكفالة اليتيم هي رعايته وتعهده بما يُصْلِحُهُ في نفسه وماله، قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين»: ومعناها: القيام بأمره وتربيته.

وتابعت دار الإفتاء، أن كفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث ورد القرآن برعايته والقيام له بمصالحه والتحذير من أذيته وإهماله في أكثر من عشرين موضعًا، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ القائم بكفالة اليتيم في المقام الأسمى.

أجر كفالة الطفل اليتيم

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن كفالة اليتيم هي المحلّ الأرفع الذي هو غاية كل مسلم محبٍّ لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة؛ فأخرج البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كَافِلُ الْيَتِيمِ له أو لِغَيْرِهِ أنا وهو كَهَاتَيْنِ في الْجَنَّةِ» وأشار بإصبعيه السبَّابَة والوُسْطَى.