الخارجية الألمانية: مصر تحقق تقدما في العمل على خفض درجات حرارة الأرض

قالت وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بالخارجية الألمانية، جينيفر مورجان، إن مصر تحقق تقدما في مجال محاربة تغير المناخ والعمل على خفض درجات حرارة الأرض، ولقد تمّ اتخاذ مجموعة من الخطوات المهمة مثل انتهاء قمة جلاسكو، ومن أجل تجنب حدوث كارثة مناخية شاملة، ينبغي العمل على خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف الدرجة.

الدول التي قطعت على نفسها التزاما كبيرا في جلاسكو ستأتي إلى مصر لاستعراض ما نفذته

وأضافت وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بالخارجية الألمانية في حوارها مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدول التي قطعت على نفسها التزاما كبيرا في جلاسكو ستأتي إلى مصر لاستعراض ما نفذته، وبصفة عامة يمكن القول إن «كوب 27» سيستعرض ما جرى تنفيذه على مستوى التعهدات السابقة للدول في ظل طموحات متنامية نحو المزيد، سنبحث سبل تنفيذ الالتزامات التي سبق أن قطعتها على نفسها ومساعي الدول المتقدمة نحو توفير التمويل للمساعدة على تكيف الدول مع الموقف الذي يواجهه العالم في هذا الصدد.

التحول في مجال الطاقة أمر مهم جدا

وتابعت أنّ التحول في مجال الطاقة أمر مهم جدا، موضحةً أنّ أمور مثل السلام وتأمين إمدادات الطاقة وتوزيع التزامات تغير المناخ بصورة أكثر عدلا، لا يمكن العمل فيها بمعزل عن الآخرين، وهو الأمر الذي يعني ضرورة الانتقال سريعا نحو اقتصاد أكثر كفاءة وتجددا مما يفرض ضغوطا أكبر من ذي قبل.