دراسة: تغير المناخ يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض معدية جديدة

أكدت دراسة حديثة أن تغير المناخ سيؤدي إلى انتشار آلاف الفيروسات الجديدة بين أنواع الحيوانات بحلول عام 2070، ومن المرجح أن يزيد ذلك من خطر ظهور الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، إذ أشار الخبراء إلى أن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض المرتبط بتغير المناخ، من المرجح أن يؤدي إلى زيادة مخاطر ظهور فيروسات جديدة.

الدراسة: تغير المناخ سيؤدي لانتشار آلاف الفيروسات

وأشارت الدراسة التي جرى نشر نتائجها، في مجلة الطبيعة، إلى أن الأمر يتعلق بشكل خاص بقارتي أفريقيا وآسيا، اللتان كانتا بؤرة ساخنة للأمراض القاتلة التي انتشرت من البشر إلى الحيوانات أو العكس على مدى العقود العديدة الماضية، بما في ذلك الأنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية والإيبولا وفيروس كورونا، وذلك حسبما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.

واستخدم الباحثون نموذجًا لفحص كيف يمكن أن يهاجر أكثر من 3 آلاف نوع من الثدييات، ومشاركة الفيروسات على مدى الخمسين عامًا المقبلة، وذلك إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار درجتين مئويتين، ووجدوا أن انتشار الفيروس عبر الأنواع سيحدث أكثر من 4 آلاف مرة بين الثدييات وحدها، في الوقت الذي لم يتم تضمين الطيور وكذا الحيوانات البحرية في هذه الدراسة.

وأوضح الباحثون أنّه ليس بالضرورة أن تنتقل جميع الفيروسات إلى البشر أو تصبح أوبئة بحجم فيروس كورونا، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن عدد الفيروسات عبر الأنواع يزيد من خطر انتشارها إلى البشر.

خبراء تغير المناخ: ارتفاع الحرارة يخلق فيروسات جديدة

واتفق خبراء في علوم تغير المناخ والأمراض المعدية على أن ارتفاع درجة حرارة الأرض من المرجح أنه يؤدي إلى زيادة مخاطر ظهور فيروسات جديدة.

وعلى سبيل المثال، قال دانييل آر بروكس، عالم الأحياء في متحف ولاية نبراسكا والمؤلف المشارك لكتاب: «تغير المناخ والأمراض الناشئة»، إن الدراسة تُقر بالتهديد الذي يمثله تغير المناخ من حيث أنه يزيد مخاطر الأمراض المعدية.