صرف مصوري واقعة التحرش بفتاتين أجنبيتين في الأهرامات من سرايا النيابة

أمرت جهات التحقيق، اليوم الإثنين، بصرف المرشدين السياحيين مصوري واقعة تعرض صبية مراهقين لفتاتين أجنبيتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم، بصرفهم من سرايا النيابة، بعد سماع أقوالهما، مشيرين إلى أنهما صورا الواقعة بغرض التحذير وتوعية المواطنين من القيام بمثل هذه الأفعال، على حد وصفهما.

حبس 3 من المتهمين

وكانت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، رصدت مقطع فيديو تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبفحصه تم ضبط المتهمين وحبس ثلاثة منهم احتياطيا، وإيداع 10 آخرين من مرتكبي الواقعة إلى دور الرعاية؛ لأن أعمارهم تتراوح بين 13 و15 عاما، بتهمة التحرش بفتاتين أجنبيتين والتعرض لهما بالقول والفعل.

تعرض الفتاتين لمضايقات

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، التعرض لفتاتين أجنبيتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم، في مطلع الشهر الجاري، بعدما ظهرت الفتاتان الأجنبيتان وهما تحاولان الفرار من عدد من الصبية الذين يتعرضون لهما بمضايقات وتحرش بمنطقة الأهرامات.

كما أمرت النيابة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيا وإيداع 10 آخرين بإحدى دور الملاحظة، على ذمة التحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات.