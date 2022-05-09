مجلس الدولة يلزم محافظة سوهاج بدفع مليون ونصف للتأمين الصحي 

شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعاً بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ مليون 884 و660 جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن الأعوام الدراسية 2009/2010 و2010/2011 و2011/2012 مضافًا إليه الفوائد القانونية.

الجمعية ألزمت المحافظة بدفع المبلغ

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بأداء مليون 884 و660 جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي عن الأعوام الدراسية: 2009/2010 و2010/2011 و2011/2012، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

حيثيات الفتوي

وقالت الجمعية في فتواها، ان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 مطبقًا على محافظة سوهاج بموجب قرارات وزير الصحة أرقام: (320) لسنة 1992 و(129) لسنة 1993 و(302) لسنة 1994، فمن ثم يتعين على محافظة سوهاج (مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج) تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، ولما كان الثابت من تقرير اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة في 23/6/2021.

واضافت، وما قُدّم من طرفي النزاع من مستندات، أنه لا توجد طرف إدارة سوهاج التعليمية بيانات توضح عدد الطلاب خلال الأعوام الدراسية (2009/2010 و2010/2011 و2011/2012)، وأن إدارة الإحصاء بمديرية التربية والتعليم بسوهاج لا توجد لديها بيانات عن هذه الأعوام، حيث لا يوجد على قاعدة الوزارة إلا عام واحد فقط 2020/2021، وأن التقرير المقدم من هيئة التأمين الصحي المستند إلى صورة ضوئية مستخرجة من وزارة التربية والتعليم- الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي- تضمن أن أعداد الطلاب المقيدين بالأعوام الدراسية (2009/2010 و2010/2011 و2011/2012) بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج (2,692,845) طالبًا، يستحق عنهم اشتراكات تأمين صحي عن هذه الأعوام بمبلغ مقداره (10771380) جنيهًا، سُدّد من هذا المبلغ حسب ما ذكرته الهيئة العامة التأمين الصحي مبلغ مقداره (8886720) جنيهًا، ومن ثم يكون المتبقي من اشتراكات الأعوام الدراسية (2009/2010 و2010/2011 و2011/2012) مبلغًا مقداره (1884660) جنيهًا، الأمر الذي يتعين معه إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.