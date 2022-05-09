الموازنة الجديدة تنصف 60 ألف مصري.. تعيين 30 ألف معلم و30 ألف صيدلي

تستعد وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة، لـ تعيين 30 ألف معلم و30 ألف طبيب وصيدلي بشكل رسمي خلال العام المالي الجديد 2022/2023، المقرر انطلاقه رسميا مطلع يوليو 2022، بعد تخصيص الحكومة نحو 5 مليارات جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022/2023، لتعيين نحو 60 ألف مدرس وطبيب وصيدلي.

التكلفة تصل لـ5 مليارات جنيه

وبحسب البيان الذي ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب اليوم، تصل تكلفة تعيين 30 ألف معلم و30 ألف طبيب وصيدلي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، إلى 5 مليارات جنيه، إضافة إلى مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

تعيين 30 ألف معلم و30 ألف طبيب وصيدلي

وجاء القرار الجديد، بعد تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال يناير الماضي، أثناء افتتاح أحد المشروعات القومية، حيث بدأت الحكومة تنفيذ التكليفات وأدرجتها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2022-2023.

وقال وزير المالية، إنّ وزارته خصصت زيادة تقترب من 43 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لباب الأجور، لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة، والتي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضي، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25%، وبتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه.