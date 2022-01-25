وزير التعليم: إعلان شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم منتصف مارس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن إعلان شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم، الذي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، موضحًا أن التقديم سيكون متاح للجميع بشكل متساوي، ولا يوجد تميز لشخص على حساب آخر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة «ETC».

لا يوجد تأجيل للدراسة بسبب فيروس كورونا

وأضاف «شوقي»، أن كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الصحف الإلكترونية عن معايير اختيار المعلمين في المسابقات القادمة لا أساس له من الصحة، ويمثل اجتهادات وشائعات.

ونفى وزير التعليم، ما يتم تدوله على منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني، بسبب فيروس كورونا ومتحوراته، فهذا الأمر لا أساس له من الصحة.

شوقي: استمرار الدراسة من أجل مصلحة أبنائنا

وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا هي من تحدد انتظام الدراسة من عدمه في ظل الظروف الراهنة، لكن هدف الوزارة استمرار الدراسة، نظراً لأن ما فقد في ظل أزمة كورونا، لا يمكن تعويضه.

وأكد وزير التعليم، أن استمرار الدراسة من أجل مصلحة أبنائنا من الطلاب، موجهًا تساؤلًا لمروجي الشائعات عن تعطيل الدراسة بالمدارس «قولي من فضلك من هو مصدر هذه الشائعات والأخبار؟».