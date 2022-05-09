لماذا ينصرف البعض عن العبادة بعد رمضان؟.. علي جمعة يجيب «فيديو»

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن بعض الأشخاص يعتقدون أن شهر رمضان للعبادة فقط، وباقي أيام السنة ليست للعبادة، وهناك من ينسى أن ذكر الله أمر خفيف مقدور عليه حتي مع الانشغال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أحب الأعمال إلى الله سبحة الحديث» فقال الصحابة وما سبحة الحديث يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «القوم يتكلمون والرجل يسبح».

لماذا ينصرف البعض عن العبادة بعد رمضان؟

وأضاف علي جمعة، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الذكر عبادة سهلة يستطيع العبد أن يؤديها في عمله وفي سيارته، وعند الطبيب وهو ينتظر دوره، فالقصير بعد رمضان يكون بسبب عدم معرفة حقيقة الذكر، وأن كثير من الأشخاص لا يعرفون أهمية الصلاة، وذلك بسبب عدم تربيتهم عليها.

الوعي بأهمية الذكر والصلاة

وأوضح مفتي الديار المصرية الأسبق، أن الصلاة عماد الدين، ووصفها الله تعالى قائلاً: «وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ»، والناس لديهم فكرة خاطئة معقدة تجعلهم أبعد عن الله من أصحاب العلم، فعلى الناس أن تستعظم قدر الصلاة حتى تداوم عليها، لأن الصلاة عماد الدين ومن تركها فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي فعل أفعال الكفار، فقضية العبادة في غير رمضان تحتاج إلى مزيد من الوعي بأهمية الذكر والصلاة.