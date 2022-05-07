علي جمعة يضع برنامجا خاصا للعبادة بعد رمضان.. «حصة من 3 عبادات»

يسعى المسلم إلى الحفاظ على العبادة بعد رمضان، حيث يتميز شهر رمضان عن غيره من الشهور بأنه شهر الطاعة والعبادة والقرآن، ويكثر فيه الأشخاص من فعل الخير والتقرب إلى الله بالعبادات المختلفة.

العبادة بعد رمضان

ويسعى العديد من الأشخاص إلى المداومة على العبادة بعد شهر رمضان، وهو ما تحدث عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ليكشف برنامج العبادة بعد رمضان.

برنامج العبادة بعد رمضان

وأوضح علي جمعة أنه لا بد علينا أن تكون لنا حصة من القيام ولو ثلاث ركعات، ولا بد أن تكون لنا حصة من القرآن ولو ربع واحد في اليوم حتى لا نهجر القرآن.

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لابد أن تكون لنا حصة من الذكر، وتابع «هذا مهم للغاية فعلينا أن نلتفت إلى البرنامج اليومي وندرك أن برنامج الأشهر المختلفة يختلف عن برنامج رمضان.

أحب الأعمال إلي الله

وأشار علي جمعة، إلي أنه يجب علينا مزيد من العمل، ومزيد من الإصرار، مزيد من الترتيب حتى نصل إلى الديمومة التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ»، وَقَالَ: «اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُون».