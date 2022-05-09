الرئيس السيسي يوجه بالتنسيق لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» لتطوير الريف

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة «حياة كريمة».

السيسي يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ حياة كريمة

ووجه الرئيس بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة «حياة كريمة»؛ لتطوير الريف المصري، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، أخذًا في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكل جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، فضلاً عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لقاطني المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة.

وعرض الدكتور عاصم الجزار، الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بالمرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الصرف الصحي والمياه ومحطات المعالجة، إلى جانب مختلف المشروعات الخدمية ومشروع «سكن كريم».

الرئيس يتابع تطوير منطقة القاهرة التاريخية

كما تابع السيد الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة على نحو يتماشى مع تاريخها العريق، خاصةً على الصعيد السياحي والترفيهي والثقافي، بما فيها عملية التطوير الجارية في حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها، فضلاً عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب ما تم من تطوير لكورنيش النيل من خلال مشروع «ممشى أهل مصر»، والذي يُعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة.

كما استعرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.