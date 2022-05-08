السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الذى أعرب للرئيس عن خالص التعازي في شهداء العملية الإرهابية التي وقعت في غرب سيناء، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تضامن ومساندة السودان لمصر فى جهود مكافحة الارهاب.

وأعرب الرئيس من جانبه، عن تقديره تجاه اللفتة الأخوية من الفريق أول عيد الفتاح البرهان، التي تجسد الأواصر والروابط الأخوية التاريخية بين بلدي وشعبي وادي النيل.