«الصحة»: لا يمكن الجزم بانتهاء كورونا إلا بإعلان من المنظمة العالمية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّه على الرغم من تراجع مُعدل الإصابات اليومية والوفيات في مصر جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فإنه لا يمكن القول بإن الجائحة انتهت، إلا إذا تم إعلان ذلك رسميًا من قبل منظمة الصحة العالمية، وطالما لم يحدث ذلك فلا يمكن قول ذلك بجزم، موضحًا أنه على الرغم من ذلك، فإنّ مصر في الوقت الحالي تشهد تراجعا لمعدلات الإصابة المجتمعية والوفيات ومعدل الحاجة لدخول المستشفيات.

نشهد تراجعا في الحاجة للرعاية المركزة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «ON»، أنّ هناك تراجعًا في الحاجة للرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات، مفسرًا استقرار وتراجع الوباء في مصر إلى وجود حالة من المناعة المجتمعية بسبب التوسع في معدلات التطعيم التي أدت إلى انخفاض في معدلات شدة المرض وشراسته، فضلًا عن ارتفاع نسبة المصابين بالفيروس في الفترات السابقة.

وصلنا لرقم أو نسبة تضاهي 60% من النسبة المستهدفة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ارتفاع نسبة المصابين بالفيروس يقلل حدة الفيروس حال الإصابة به مرة أخرى، مؤكدًا أنّ الملقحين بجرعتين وصل عددهم إلى 34 مليونا و508 آلاف و460 شخصا، ومن حصل على الجرعة الأولى بلغ عددهم 45 مليون مواطن، وهو ما يؤكد أننا وصلنا إلى رقم أو نسبة تضاهي 60% من النسبة المستهدفة، فضلًا عن ما يقارب 3 ملايين نسمة حصلوا على الجرعة التنشيطية الثالثة.