«صحة النواب» تطالب بزيادة موازنة مديرية الصحة في سوهاج

طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بزيادة موازنة مديرية الصحة بمحافظة سوهاج العام المالي 2022/2023، بمبلغ 30 مليون جنيه.

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بزيادة ميزانية الصحة في سوهاج 30 مليون جنيه؛ لدعم بند الأدوية والتعاقد مع عمال شركات نظافة وأمن للمستشفيات.

اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بحضور النائب محمود أبو الخير، وكيل اللجنة وعضو مجلس النواب في محافظة سوهاج، حيث تضامن أبو الخير مع مطالب المديرية لتحسين مستوى الخدمة الصحية، بحضور الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

موازنة الصحة 2022

جاء ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 فيما يخص مديريات الشؤون الصحية على مديريات «القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ – الدقهلية- دمياط، الإسكندرية – مطروح – البحيرة – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – البحر الأحمر».

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد استمع في الجلسة العامة، اليوم، إلى البيان المالي لوزير المالية الدكتور محمد معيط حول مشروع الموازنة العامة للدولة 2022-2023.

كما استمع المجلس إلى البيان الذي ألقته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد، والذي تضمن عرض رؤية الحكومة في تحقيق التنميةِ الريفيةِ المُتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق المَرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِمَنظومة التعليم.

وانتهى المجلس إلى إحالة البيانين الحكوميين إلى اللجان البرامانية المختصة لمناقشتهما.