«الصحة» تكشف مدى خطورة سلالة «BA4» في جنوب إفريقيا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن ما يُسمى متحور أو سلالة «BA4» الذي تتحدث عنه دولة جنوب أفريقيا، لا يُعتبر متحورًا جديدًا، عن سلالة «أوميكرون»، كون متحور «أوميكرون» لديه أنواعًا فرعية منبثقة عنه، بل تُعد تغيير في الجين الخاص بأوميكرون، وهذا لا يُعد متحور جديد.

سلالة « BA4» منها أنواع 1و 2 و3، وهي أمور طبيعية عادية

وأضاف «عبد الغفار»، ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون»، أن سلالة «BA4» منها أنواع 1و 2 و3، وهي أمور طبيعية عادية، وأنواع أخرى فرعية لا تدعوا أبدًا للقلق، أمام الذي يقلق حال حدوثه هو ظهور أنواع تؤدي لتغيرات تؤثر على شدة الإصابة وزيادة نسبة الوفيات، أو تقاوم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» والمستخدمة حاليًا في مختلف دول العالم من أجل دحر الفيروس.

لم يُثبت قدرة هذه الأنواع على مقاومة اللقاحات أو رفع معدل الوفيات

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن جميع الأنواع السابقة تُعد مجرد تغير في الجين كأنواع فرعية للأوميكرون، لكن حتى هذه اللحظة لم يُثبت قدرة هذه الأنواع على مقاومة اللقاحات أو رفع معدل الوفيات وهذا أمر جيد للغاية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة ارتفاع نسبة الملقحين في دول العالم وعدالة توزيع اللقاحات، كون تراجع معدلات التلقيح في بعض البلدان ينذر بمخاطر قد تؤدي لمتحورات شديدة.

وأوضح أن حتى هذه اللحظة قد يكون اللقاح الخاص بفيروس كورونا موسميًا كما هو الحال في لقاح الانفلونزا الموسمية.

اللقاح لا يزال حائط الصد الأول من فيروس كورونا المستجد

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن اللقاح لا يزال حائط الصد الأول من فيروس كورونا المستجد، مناشدًا المواطنين بضرورة الاستمرار في تلقي اللقاحات، «كل من حصل عل جرعة واحدة من اللقاح وتكاسل عن الثانية، سرعان تلقي هذه الجرعة، وكل من تجاوز عمر الـ65 عامًا الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، وأقل من هذا العمر عليه تلقيها بعد مرور أقل من 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية».