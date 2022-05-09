أسرة مارينا صلاح تتقدم ببلاغ ضد مستشفى عيون شهير بعد وفاتها

تقدمت أسرة مارينا صلاح، الفتاة الشابة التي توفيت داخل مستشفى عيون شهير، بعد أن تدهورت حالتها إثر القيام بأشعة الصبغة على العين، دون عمل اختبار حساسية لها، بدعوى قضائية ضد المستشفى، وذكر محامي أسرة الفتاة أنه تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة النزهة ضد إدارة المستشفى واتهامها بالإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاة «مارينا»، بعد أن فارقت الحياة عقب الجلسة خلال وقت قصير.

جلال: المستشفى لم يعمل اختبار حساسية لـ مارينا

وقال فريد جلال، محامي أسرة الفتاة مارينا صلاح، لـ«الوطن»، إن المستشفى لم يقم بعمل اختبار حساسية لـ مارينا قبل أن يجري الأطباء أشعة الصبغة لها، على الرغم من أنها كانت تعاني من حساسية في العين فقط، وهو ما أدى لمضاعفات خطيرة ومفاجئة في صحتها أسفرت عن وفاتها.

تفاصيل تدهور حالة مارينا ووفاتها

وأضاف المحامي «جلال» وأحد أقارب الفتاة الراحلة، أن مستشفى العيون الشهير لم يكن به غرفة عناية مركزة لإنقاذ الفتاة بعد تدهور حالتها الصحية، لذا قررت الأسرة نقلها لمستشفى آخر، إلا أن الأوان قد فات وتوفيت الفتاة نتيجة المضاعفات الصحية الخطيرة التي دثت لها.

كما أكد المحامي أنه قدم البلاغ في قسم شرطة النزهة في تمام الساعة 12 صباح اليوم، وتحرك البلاغ لنيابة النزهة منذ ساعات، في اتهام صريح للمستشفى المقصودة بالإهمال الجسيم الذي أدى لوفاة الفتاة.