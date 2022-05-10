قصة حب خالدة.. أحمد زكي يحتفظ بسيارة هالة فؤاد رغم انفصالهما «صور»

لم يخفِ الفنان أحمد زكي، مدى حبه وإخلاصه لـ هالة فؤاد، ووالدة ابنه الوحيد «هيثم»، رغم انفصالهما بعد عشرة أعوام زواج، إلا أنه قرر عدم الزواج بعدها والعيش على ذكريات وأطلال تلك الأيام.

في أحد شوارع المهندسين، كان يقطن الفنان أحمد زكي بمفرده في تلك الأيام، برفقة ابنه «هيثم» وكذلك والدته «الحاجة رتيبة» التي تولت رعاية حفيدها وقت انشغاله في التصوير، إذ اصطحبها من الشرقية مسقط رأسها، ليُخصص لها غرفة بشامل محتوياتها في عقار المهندسين.

عدم السماح بالحديث عن قصة انفصال هالة فؤاد

ولم يسمح أحمد زكي، لأي حد سواء من زملائه أو الإعلاميين، الخوض في تفاصيل علاقته بهالة فؤاد، واسترسال أسباب الانفصال، ربما لاحتفاظه بما تبقى من تلك القصة داخل أعماق قلبه، خاصة وأن نظرات عينيه العاشقة سرعان ما تفضحه أمام الكاميرات، فكان يتجاوز ذلك السؤال والانتقال إلى زاوية حوارية أخرى.

ملامح من جولة «الوطن» داخل عقار أحمد زكي في المهندسين

في مارس عام 2020، وبعد شهورٍ معدودة من وفاة هيثم أحمد زكي، «الوطن» كانت لها نصيب في دخول عقار المهندسين الذي كان يقطن فيه «فتى الشاشة الأسمر»، والاطلاع على مقتنياته من أوراقٍ وصور، في رحلة امتدت قرابة الساعتين، وذلك بحضور المستشار القانوني بلال عبدالغني، محام رامي بركات، الوريث الوحيد، لهذه التركة.

بدأت الجولة آنذاك، من دخول الجراج الخاص بالعقار، لنُفاجأ بأن أحمد زكي، كان يحتفظ بسيارة هالة فؤاد، طوال تلك السنوات، في مكان خاص داخل الجراج بعيدًا عن سيارات باقي الجيران، كما وجه العاملين هناك بضرورة الاعتناء بها ومعاملتها معاملة مميزة، والتي ما زالت موجودة حتى الآن.

كما احتفظ أحمد زكي، بمجموعة من صور هالة فؤاد، في مراحل مختلفة من عمرها، والتي كان يحتفظ به ضمن أوراقه المهمة، إذ كان يضعها داخل مكتبته الخاصة، الأمر الذي يُشير إلى مكانتها في قلبه.

يذكر أنّ الفنانة هالة فؤاد، قد رحلت عن عالمنا يوم 10 مايو عام 1993، حيث توفيت في ريعان شبابها عن عمر ناهز 35 عامًا وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.