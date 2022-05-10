بسنت ضحية الابتزاز.. المحكمة تثأر لـ«ملاك الرحمة» بعدما أبكت الجميع

على مدار أكثر من 4 أشهر كاملة شغلت القضية المعروفة إعلاميا بـ«بسنت ضحية الابتزاز» بال الشارع المصري ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليسدل عليها الستار، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الـ5 متهمين.

وخلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» القصة الكاملة بداية من انتحار الفتاة وحتى لحظة الحكم على المتهم خلال جلسة اليوم.

انتحار بسنت ضحية الابتزاز

في شهر يناير الماضي، لجأت فتاة تدعى «بسنت شلبي» 16 عاما، من قرية كفر يعقوب التابعة لكفر الزيات بمحافظة الغربية، تدرس في الصف الثاني الثانوي الأزهري، إلى الانتحار بتناولها حبوب الغلة، على خلفية ما تعرضت له من تنمر وابتزاز إلكتروني من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن طرق شابين قبل وفاة الفتاة نحو 7 أيام.

وبحسب تصريحات سابقة من محامي الفتاة، اتهم شابين بتكوينهم لتشكيل عصابي يتخصص في الابتزاز الإلكتروني، إذ أبتزوا الفتاة «بسنت» ماليا من أجل إقامة علاقة معها.

تركيب صورة مخلة لـ بسنت.. وتترك خطاباً قبل انتحارها

وحسب المصادر النيابية في جهات التحقيق، اتهمت أسرة بسنت ضحية الابتزاز شابين من نفس قريتها، بالشروع في تركيب صور لها مخلة وخادشة للحياء مفبركة للفتاة، من أجل ابتزازها والتنمر ضدها مع تشويه سمعتها داخل القرية، وهو ما أصاب «بسنت» بالاكتئاب ونوبات نفسية، أدت إلى انتحارها في النهاية تاركة خطاب يؤكد برائتها من تلك الأعمال المنافية للآداب.

أجهزة الأمن تلقي القبض على المتهمين

الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الغربية تمكنت من إلقاء القبض على الشابين المتهمين في الواقعة، المعروفة إعلاميا بـ«بسنت ضحية الابتزاز».

وفي 6 من شهر يناير الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية، من خلال اتهام أحدهما بهتك عرض الفتاة كونها لم تبلغ الـ 18 عاماً، واتهام الشابين بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لـ «بسنت»، ثم أضيف إليهم متهمين جدد جرى ضمهم للقضية ليصل عددهم إلى 5 متهمين.

5 فبراير أولى جلسات محاكمة المتهمين

وكانت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«بسنت ضحية الابتزاز» في يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير الماضي.

الحكم في قضية بسنت ضحية الابتزاز

وأسدلت محكمة جنايات طنطا «الدائرة الأولى»، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية بسنت خالد، بمعاقبة المتهمين وعددهم 5 بالسجن لمدة 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات.