والد «بسنت» ضحية الابتزاز من المحكمة: النهاردة عيدنا وزرت قبرها الصبح

قال خالد شلبي، والد الطفلة «بسنت» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، إنه عقب النطق بالحكم اليوم على المتهمين، سيكون هو العيد الحقيقي لهم، إذ أن الأسرة رفضت الاحتفالات والأعياد منذ وفاة «بسنت»، والتي كان بمثابة صدمة لهم.

وأضاف «شلبي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يزور قبر طفلته في كل صباح، واليوم حرص على زيارة قبرها قبل التوجه إلى المحكمة وسماع النطق بالحكم، وأخبرها أنه سيأتي لزيارتها أيضًا بعد النطق بالحكم، ويحتفل معها بالقصاص من هؤلاء الشياطين.

أسر المتهمين والمجني عليها

في الوقت ذاته، حرص أهالي المتهمين على التواجد أمام محكمة جنايات طنطا، في انتظار النطق بالحكم ومعرفة مصير أبناءهم، بينما تواجد أهل الضحية بسنت داخل المحكمة والانتظار أمام قاعة المحكمة، في انتظار بدء الجلسة.

انتظار الحكم

وتصدر اليوم، محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجوري، النطق بالحكم على المتهمين، في القضية رقم 2036 جنايات كفر الزيات، و25 كلي غرب طنطا، والمعروفة إعلاميًا إعلاميًا بقضية الطالبة بسنت ضحية الإبتزاز الإلكتروني بالغربية، وذلك بعد تداول القضية وسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المجني عليها وأيضا دفاع المتهمين.