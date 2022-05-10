استشاري جلدية: التفكير الشبابي أفضل طريقة للقضاء على الشيخوخة المبكرة

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الجلدية والتجميل، إن التعرض للشمس والأدخنة وتناول السكريات وممارسة الرياضة من أكثر العوامل المؤثرة في البشرة، إذ يؤدي الإهمال في التعامل مع هذه الأشياء للشيخوخة، والتفكير الشبابي الإيجابي يعد من أفضل الطرق للتغلب على أعراض الشيخوخة المبكرة التي تصيب البشرة.

الإجراءات العلاجية لتوحيد نوع البشرة

وأوضح «فرج» خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc»، أن هناك بعض الإجراءات العلاجية لتوحيد نوع البشرة ومقاومة الأشعة الشمسية الضارة، ولكن الأهم هو الحفاظ على الحالة النفسية الهادئة، مؤكدا أن الإضاءة الصناعية أكثر ضررا من الشمس لأنها صناعية وغير طبيعية وخاصة الحرارة التي تضر بالبشرة، ومن الممكن الاستعانة بملطفات للبشرة للحماية من التعرض للحرارة والأشعة الضارة.

الاهتمام ببشرة الفتيات وتعريفهن بالمستحضرات

وأشار «فرج» إلى أنه يجب الاهتمام ببشرة الفتيات وتعريفهن بالمستحضرات المناسبة لبشرتهن للحفاظ عليها وحمايتها، موضحا أن الفوتو ديرما أكوا يمكن إجراؤها للحفاظ على البشرة أيضا بدون لمعة تجذب الأتربة والغبار من الهواء، موضحا أن الاستعداد للاحتفاظ بالعناصر الغذائية بالبشرة ضروري لوقت طويل وخاصة أن الكثير منها يفقد بفعل الماء أو العرق أو التعرض للشمس.

الأدوية والفيتامينات المدون عليها +20 لا علاقة لها بالأعمار

وأكد أستاذ الجلدية والتجميل، أن الأدوية والفيتامينات المدون عليها +20 لا علاقة لها بالأعمار، ولكنها تشير إلى عدد ساعات الحفاظ على البشرة وما إلى ذلك، ولا بد من اختيار منتجات العناية بالبشرة المناسبة سواء للبشرة الدهنية أو الجافة، والأفضل +50 مط دون لمعة.