حكم نهائى يعيد الانضباط في قاعات الامتحانات: الغش بالمحمول يوجب الرسوب

أيدت المحكمة الإدارية العليا، بشهادة من جدولها، عدم الطعن على الحكم القضائي التاريخي الذي يعيد الانضباط داخل قاعات الامتحانات بلجان الثانوية العامة، والصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بإلغاء امتحان الطالب «ع.ع.أع» في جميع مواد امتحانات الدور الأول بمرحلة النقل بالثانوية العامة، وحرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني، لحيازته تليفون محمول أثناء أداء الامتحان والغش منه، وإثارته الشغب والفوضى داخل اللجنة بسب الدين للمراقبين، مع اعتباره عام رسوب يُحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاَ.

حيثيات الحكم

وذكرت المحكمة أن الثابت، هو أن الطالب قام بأعمال الشغب داخل لجنة الامتحان أثناء أداء امتحان مادة الأحياء، وكان يحمل جهاز التليفون المحمول للغش منه، وقيامه بقلب المنضدة الخاصة به، والاعتداء بالقول بتوجيه عبارات «سب الدين» للملاحظين، وهى ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً ويقينياً، أخذاً بأقوال الشهود.

حالة فوضى داخل لجنة الامتحان

وأشارت المحكمة إلى أن الطالب أحدث حالة من الفوضى داخل اللجنة، ما تسبب في عدم قدرة بعض الطلبة داخل اللجنة على استكمال الامتحان، ما يستلزم توقيع الجزاء المقرر لذلك الفعل، وهو إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد، والحرمان من دخول امتحانات الدور الثاني واعتبار العام الدراسي عام رسوب له.