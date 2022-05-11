شكل ولون الأظافر يكشفان حالتك الصحية.. 6 أشكال تدل على مرضك

يعد لون وشكل الأظافر أحد المؤشرات التي تدل على سلامة الجسم وخلوه من الأمراض، وطبيًا تبدو الأظافر الصحية ناعمة ملمسًا، مستديرة استدارة طفيفة وصلبة، ولا يوجد بها ألوان، وكذلك تكون موحدة في اللون وخالية من البقع أو تغير في الألون.

كيف ينمو الأظافر؟

تنمو الأظافر كل يوم بمعدل 1. 0 ملليمتر أى أننا بحاجة إلى من 4 - 6 شهور لتتجدد بالكامل، وقد تستغرق أظافر القدم عامًا كاملًا لتجديد نفسها.

أبرز مشكلات الأظافر:

وبحسب الدكتور أغاريد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المؤسسة العربية الأفريقية لعلاج الأمراض الجلدية والصدفية، في تصريحاها لـ «الوطن»:

نمو الأظافر بطريقة خاطئة:

ومن أهم أسبب حدوث زيادة في نمو الأظافر تحت الجلد في أصابع القدم الكبرى، وقص الأظافر بطريقة خاطئة يؤدي إلى تغير اتجاه نمو الأظافر، ولتلافي ذلك يجب أن يتم قص الأظافر بشكل أفقي مع تجنب قص جانبي الأظافر، كما يجب استخدام الحذاء المناسب لمقاس القدم تماما دون زيادة أو نقصات لأن استعمال الحذاء غير المناسب قد يساعد على نمو الأظافر بطريقة خاطئة.

عادة قضم أو عض الأظافر:

تعتبر عادة سيئة شائعة بين بعض الناس بل هناك من يقرض الجلد الموجود على جانبي الظفر وينتج من هذه العادة من تشققات الجلد والأظافر؛ مما يساعد على حدوث العدوى الميكروبية والفطرية وحدوث العدوى بالديدان الدبوسية وهزال الجسم وضعفه نتيجة السميات الموجودة في الأظافر.

تحفر الأظافر:

هو ظهور بعض المناطق الغائرة على سطح الأظافر والتي لا تتعدى رأس الدبوس ويحدث ذلك بطريقة عشوائية أو بطريقة منتظمة على شكل خطوط طويلة أو عريضة.

ويحدث ذلك نتيجة كثرة التنظيف وتكرار استعمال مزيلات طلاء الأظافر بأنواع غير جيدة.

تورم الجلد حول الأظافر:

قد يحدث التورم الجلدي الخفيف حول الأظافر وقد تكون باللون الأسود أو البني الداكن، ويعرف كل ذلك باسم الالتهاب الفطري في الأظافر، ويصاحبه تشقق الجلد خصوصا في المنطقة المحيطة بالأظافر؛ مما يساعد بعض الفطريات أن تنتقل إلى داخل الأظافر ويحدث بذلك التهاب فطري حاد بالمنطقة المحيطة والتي قد تصل إلى حد سقوط الأظافر.

ويحدث ذلك نتيجة وضع اليدين في الماء لفترة طويلة لأن الفطر ينمو بكثرة لا بالوسط المائي لذلك يوصى باستعمال القفازين في اليدين أثناء غسيل الأواني أو الأعمال اليدوية.

تغير لون الأظافر:

وتحدث نتيجة عوامل خارجية مثل: الصبغات لبعض الأدوية الموضعية كالميكرويكوم، والتقدم في السن، استخدام طلاء الأظافر بصفة مستمرة مما ينتج عنه تلف في الأظافر ويصبح لونه أصفر، مثل الالتهابات الفطرية والكانديدا، إضافة إلى تناول بعض الأدوية التي قد تجعل الأظافر لونها أصفر مثل التتراكسلين.

لون وشكل الأظافر يشير إلى المرض الذي تعاني منه

البقع البيضاء: تدل على فقر الدم (الأنيميا) الناتجة عن نقص الحديد، والأظافر الزرقاء والرمادية تشير إلى إصابة بالبكتيريا، الأظافر الصفراء تدل على الإصابة بمرض الثعلبة أو الصدفية.