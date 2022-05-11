السيسي: نحرص على تعميق العلاقات مع البرازيل في مختلف المجالات

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم، برونو دانتس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

السيسي يشيد بعلاقات الصداقة بين مصر والبرازيل

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة المسئول البرازيلي إلى مصر، مشيدا بتميز علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل، مؤكدا حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، وذلك في ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التي يتمتع بها كلٌ من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية.

واستعرض الرئيس في هذا الإطار، الجهود التي تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومي وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

دانتس يشيد بالعلاقات المصرية البرازيلية

ومن جانبه، أعرب دانتس عن تشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً الروابط التاريخية المتينة بين مصر والبرازيل، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر في مجال الرقابة المالية والقانونية ومكافحة الفساد، خاصةً في ظل أهمية دور الأجهزة المعنية بالبلدين في حماية أموال وممتلكات الدولة، مشيداً في هذا الصدد بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية في مجال التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعظيم التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدين، خاصةً في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «أنتوساي»، وذلك في ضوء كونها الصوت الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومنصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن توفير المعايير الرقابية للقطاع العام وتعزيز مبادئ الحوكمة.