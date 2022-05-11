عاجل .. الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنّ مستشار الأمن القومي الأمريكي، أكد خلال اللقاء أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي، وتطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.