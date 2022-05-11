رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل .. الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

واشنطن تتطلع لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة

كتب:

محمد أبو عمرة
02:24 م | الأربعاء 11 مايو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله مستشار الأمن القومي الأمريكي

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله مستشار الأمن القومي الأمريكي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنّ مستشار الأمن القومي الأمريكي، أكد خلال اللقاء أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي، وتطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ المزيد:

السيسي لـ«المصريين»: «اتحملوا معانا عشان خاطر مصر»

السيسي: «السلع عندنا متوفرة.. وفي أوروبا بيقولولهم اشتروا على قدكم»

السيسي: لدينا مخزون استراتيجي من السلع يكفي لشهور قادمة

السيسي: الأزمة الاقتصادية الحالية غير مسبوقة.. وتداعياتها حادة على الجميع
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.