رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار.. اعرف طريقة التسجيل وإجراءات الالتحاق

فتح الجامع الأزهر باب التقدم للالتحاق بالدراسة في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار بالعلوم الشرعية والعربية، وذلك بحسب الشروط المعلنة من قبل الأزهر الشريف.

رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار

وأعلن الأزهر الشريف عن شروط التسجيل في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار، إذ وضع مجموعة من الشروط، وهي:

ـ إتاحة التقديم للمرحلة التمهيدية لجميع الأعمار والفئات بما في ذلك الكبار على مستوى جمهورية مصر العربية.

ـ للحاصلين على الإعدادية الأزهرية الحق في الالتحاق بالمستوى الأول للمرحلة المتوسطة من رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار.

ـ للحاصلين على الثانوية الأزهرية الحق في الالتحاق مباشرة بالمستوى الأول للمرحلة التخصصية من رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار.

التسجيل في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار

وتقوم إدارة رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار في الجامع الأزهر بمراجعة الطلبات، كما سيجرى تسكين كل دارس بالمرحلة المناسبة له بمعرفة الإدارة، وذلك مع مراعاة رغبة الدارس، في حدود الضوابط والشروط الموضحة.

من جانبها تنوه إدارة رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار بأن الدراسة بالأروقة الأزهرية كافة مجانية بالكامل.

رابط التسجيل في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار

ويمكن استقبال طلبات الالتحاق في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار من 10 مايو حتى 25 مايو 2022، وذلك من خلال رابط التسجيل.

ولمزيد من المعلومات عن رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار يمكنكم الدخول إلى الرابط.

اختبارات رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار

وتعقد اختبارت المرشحين للعمل منسقين فى رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية بالجامع الأزهر الشريف.

رواق الأزهر

وتجري الاختبارات في جانبين:

ـ الجانب الأول اختبارات الحاسب الآلى.

ـ الجانب الثانى اختبارات شخصية وعلمية لاختيار أفضل العناصر للقيام بمهمة رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار، وذلك من خلال نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف والمتخصصين فى المجال.