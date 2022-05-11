بعد حديث الرئيس.. اعرف التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية 2022

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد الفضائية المصرية، وظهرت العديد من الطلبات الي تنادي بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية لما يمثله من أهمية للأسرة المصرية.

تعديلات قانون الأحوال الشخصية 2022

وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، شارك في إعداده جميع مؤسسات المجتمع المدني من الأزهر والكنيسة والإفتاء وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وغيرها من المؤسسات، ويتضمن مجموعة من التعديلات المهمة التي تحافظ على الأسرة المصرية، وتحمي حقوق كلا من الزوجين والأبناء.

قانون الأحوال الشخصية 2022

ونصت تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة على أنه لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون سن الـ18 عامًا، ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص، كما لا يجوز التنازل عن العقوبة وفقًا لأي قانون آخر.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

وتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة 194 مادّة تشمل أحكام الزواج وانتهائه، و7 أبواب تبين أحكام الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وقدمت النائبة أمل سلامة مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن مجموعة من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالي، ومن هذه التعديلات المقترحة إعلام الزوجة عند زواج الرجل بأخرى، وأيضًا حق الزوجة في طلب الطلاق مع حصولها على كافة حقوقها، وتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى.