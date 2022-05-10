قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022.. تكاتف حكومي وبرلماني للخروج للنور

قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022.. واحد من مشروعات القوانين التي يزداد البحث عنها بشكل دائم، لاسيما في ظل الأزمات التي تواجهها العديد من الأسر المصرية نتاج القانون الحالي، والذى يواجه العديد من الثغرات.

دور البرلمان في مناقشة قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب في يناير من العام الماضي لمناقشته، وبدوره أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع القانون إلى اللجان المختصّة لدراسته، وهي: لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وسط اهتمام من الأسر المصرية والعاملين في المجتمع المدني.

مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة

قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 والمقدم من الحكومة، لمجلس النواب يتكون من 194 مادّة تشمل أحكام الزواج وانتهائه، وينقسم إلى 7 أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية .

اعتراض الأزهر الشريف على قانون الأحوال الشخصية

وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 العديد من المشكلات، لاسيما مع الإعلان عن إعداد جلسات حوار مجتمعي بشأنه، وقد أعلن الأزهر الشريف رفضه لمشروعه القانون المقدم من الحكومة، الأمر الذي ترتب عليه عودة الهدوء لهذا الملف.

مشروعات القوانين المقدمة من النواب

في الوقت ذاته كان عددا من النواب قد تقدموا بمقترحات ومشروعات قوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية 2022، كخطوة أولية لإذابة الجليد عن هذا الملف، إلا أن مشروعات القوانين المقدمة من النواب لم تأخذ صداها في النقاش أو الإحالة للجان البرلمانية المختصة.

الرئيس يدعو لإعداد قانون متزن للأحوال الشخصية

ووفقا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف من أجل إعداد قانون أحوال شخصية متزن، تعود الحياه من جديد لهذا الملف الشائك.