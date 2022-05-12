التأمين الصحي الشامل: التنسيق مع التضامن الاجتماعي لضم فئات جديدة

أكد المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تحركت من أجل تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية المتوقعة، خلال الفترة المقبلة، خاصة على أصحاب الدخول المحدودة، وإعانتهم لتحمل التبعات الخاصة بالشئون الصحية.

آليات جديدة لضم غير القادرين

وأضاف «صادق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الهيئة تحركت بناء على توجيهات وزير المالية، بالتنسيق مع وزارة التضامن لوضع آليات جديدة لضم فئة غير القادرين لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وضم شرائح جديدة للمنظومة من المواطنين.

وأشار المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى أنه لزاما على الهيئة العمل مع وزارة التضامن، لحصر غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين الصحي، مؤكدا أنه جرى وضع إطارا للتنسيق والدراسة بين المالية والتضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الصحي الشامل، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لضم شرائح جديدة، مشددا على أنهم أضافوا المنتفعين بمظلة معاشات تكافل وكرامة وأصحاب الإعاقات والقاطنين بدور الرعاية الاجتماعية.

ضم فئات كبيرة لمظلة التأمين الصحي

وأكد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أنه سيجرى دراسة ضم فئات جديدة لمظلة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أنه يجرى عمل حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بأوجه الاستفادة، بالإضافة لأخرى على السوشيال ميديا، و«طرق أبواب» لتعريف المواطنين بالمشروع.