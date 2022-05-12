الدكتور على جمعة يكشف حكم الذكر بكلمة «آه» «فيديو»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنّ العلماء اختلفوا في حكم الذكر بقول «آه»، وما عليه ووفقا للشيخ محمد ظافر المدني فالعبارة ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام، وذلك لقوله تعالى «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ»، وقال المدني: من كثرة قول «آه»، كما ألف في ذلك كتابه «الأنوار الساطعة»، وذهب بعض العلماء أن هذا لم يرد.

حكم الذكر بقول آه

وأضاف علي جمعة، في فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن بعض العلماء يقول إن لفظ الجلالة يدل على الذات العلية بكله، وإذا حذفت اللام يصبح لفظ الجلالة «آه»، وإذا حذفت لام وهاء يصبح لفظ الجلالة «ال»، وقال أبو بكر الـ«ال» هو الله، يقول الله تعالى «لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً»، وهذا من فرائض العربية التي لا وجود لمثلها في كل اللغات.

حقيقة لفظ الجلالة

وأوضح مفتي الديار المصرية الأسبق، أن العلماء قالوا إن لفظ الجلالة غير مشتق وهو مما علمه الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم عليه السلام، في قوله تعالى «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ»، فالله علم آدم أنه جل جلاله اسمه الله، فهو اسم فريد علمه الله لسيدنا آدم، فهو غير مشتق موضوع للذات العلية.