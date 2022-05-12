ارتفاع مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ فبراير

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بمقدار 1000 مسجلاً 203 آلاف في الأسبوع المنتهي في 7 مايو 2022، من 202 ألف في الفترة السابقة بأكثر من تقديرات السوق البالغة 195 ألفًا.

بيانات وزارة العمل الأمريكية

بحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، تعد هذه أعلى قراءة منذ منتصف فبراير، وعلى أساس غير معدل موسميًا، انخفضت المطالبات الأولية بمقدار 6،554 من الأسبوع السابق إلى 191،803، مع انخفاضات ملحوظة في ماساتشوستس «-3،140»، كاليفورنيا «-2،816»، ونيوجيرسي «-2،466».

كان المتوسط ​​المتحرك لمدة 4 أسابيع، والذي يزيل التقلبات الأسبوعية، 192.750 بزيادة قدرها 4250 عن المتوسط ​​المنقح للأسبوع السابق.

متوسط ​​مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة

وبلغ متوسط ​​مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة 370.18 ألفًا من عام 1967 حتى عام 2022، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6137 ألفًا في أبريل من عام 2020 وأدنى مستوى قياسي بلغ 162 ألفًا في نوفمبر من عام 1968.

ومن المتوقع أن تصل مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 215.00 ألف بحلول نهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، على المدى الطويل، وسط توقعات أن تتجه مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة نحو 220.00 ألف في عام 2023.

وتعتبر مطالبات البطالة الأولية ذات تأثير كبير في الأسواق المالية لأنه على عكس بيانات المطالبات المستمرة التي تقيس عدد الأشخاص المطالبين بإعانات البطالة، فإن مطالبات البطالة الأولية تقيس البطالة الجديدة والناشئة.