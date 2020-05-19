وزيرة التخطيط أمام الغرفة الأمريكية: البطالة لن تتجاوز 10% نهاية العام

قالت الدكتورة هالة السعيد إن الحكومة المصرية قامت بتطوير خططها الاقتصادية فية مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، وأكدت خلال لقاء عقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن الخطة تتمثل زيادة الاستثمار العام كأولويه قصوي بنسبه 60% وزيادة المخصصات التي ستوجة للتعليم وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع بنسبه 80%، والقطاع التكنولوجي بنسبة 300%وكذلك القطاع الصحي، فضلا عن زيادة غرف العناية المركزة بنسبة 77%.

وتوقعت الوزيرة ألا تتجاوز نسبة البطالة في مصر 10 % بنهاية العام الجاري.

وأضافت الوزيرة أن مؤسسات التمويل الدولية توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نموا ايجابيا بعد انتهاء تداعيات أزمة كورونا وذلك بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها للإصلاح الاقتصادي، موضحة أن دعم الحكومة لقطاعات محددة مثل السياحة والصناعات الصغيرة والصناعة وتخصيص 100 مليار جنيه ساعد بنسبة كبيرة على امتصاص جزء كبير من تداعيات الأزمة، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاديات العالمية.وقالت إن من بين التأثيرات السلبية لتلك الأزمة على الاقتصاد المصري، زيادة معدل البطالة حتى نهاية العام الحالي بمعدل 9% مقابل 7.7% وكذلك ارتفاع معدل التضخم.