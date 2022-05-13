إحالة مسؤولين بالقطاع القانوني بالقابضة للتشييد والتعمير لمحاكمة تأديبية عاجلة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 50 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالقطاع القانوني ومدير عام المتابعة القانونية للشركات التابعة بالشركة القابضة للتشييد والتعمير للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

تحقيقات إدارة التفتيش

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين جسيمة خلال الفترة من عام 2017 حتى 18 يناير عام 2021 بدائرة عملهما وبوصفهما الوظيفي لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين واللوائح المعمول بها

وتبين من تقرير الاتهام أن إبراهيم محمد هاشم، مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالقطاع القانوني بالشركة القابضة للتشييد والتعمير بوصفه الوظيفي الحالي أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال سيد سليمان محمد، المحامي بالإدارة مما ترتب عليه ترديه في أداء عمله ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المطالبة رقم 1760 لسنة 2017/2018، واقترافه المخالفات محل التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وجاء بأوراق القضية أن أشرف محمد السعيد، مدير عام المتابعة القانونية للشركات التابعة بالشركة القابضة للتشييد والتعمير أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال سيد سليمان محمد، المحامي بالإدارة مما ترتب عليه ترديه في أداء عمله، وذلك باقترافه المخالفات محل التحقيق

وانتهت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية مؤثمة بالمواد أرقام 6 ـ 9 ـ 14 ـ 18ـ 19 ـ 20 ـ 21، من لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977، والمواد أرقام 21 ـ 23 ـ 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية