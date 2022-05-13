خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف: الصانع المتقن والجندي المرابط يدا بيد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم ليكون بعنوان «الصانع المتقن والجندي المرابط يدًا بيد»، مؤكدة أنه تم تحديث خطبة الجمعة اليوم لتكون الخطبة الثانية عن ضرورة التكاتف خلف قواتنا المسلحة الباسلة في جهودها وتضحياتها في مواجهة عناصر الإرهاب والشر.

خطبة الجمعة اليوم

وأكدت الوزارة في خطبة الجمعة اليوم أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية إنما هو جريمة شرعية وخيانة وطنية، وأن ما تقوم به قواتنا المسلحة هو عين الجهاد الشرعي.

وتابعت في تعديل خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف: «علينا جميعًا العمل معًا لصالح وطننا، يدٌ تعمل وتصنع وتتقن، وأخرى تحمي وتحرس يدًا بيد».

تعديل خطبة الجمعة

وأشارت خطبة الجمعة اليوم، إلى أن من إتقان الصانع سرعة إنجازه عمله في موعده، وهذا شأن الصناع في المجتمعات المتحضرة، كما أن وفاء الصانع بعمله في الموعد المحدد له صفة كريمة تدل على شرف النفس وقوة العزيمة، حيث يقول الحق سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقد أمر الله عز وجل بها، وامتدح بها عباده المؤمنين، حيث يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راغون».

وتابعت خطبة الجمعة اليوم: «إن الصانع المتقن كما أنه ينطلق من دافع ديني فإنه ينطلق أيضا من دافع وطني، فإنما يحمله حبه لوطنه، وإيمانه بدوره في رقيه وتقدمه على إحسان عمله والجودة والتميز فيه، حيث إن وطننا الغالي مصر في مرحلة دقيقة من تاريخه، وهذا يقتضي منا جميعا أن نعمل مجدين مخلصين لنهضة الوطن وتقدمه، فالجميع بعملهم الجاد المتقن في طاعة الله عز وجل، ولا ينهض الوطن إلا بالجميع. على أننا نؤكد أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم تتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا، وأن الاقتصاد القوي يعني دولة عزيزة شامخة، ذات مكانة، وذات كفاية ذاتية، وهو ما تسير عليه بفضل الله مصرنا العزيزة في جمهوريتنا الجديدة».