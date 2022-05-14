إيلون ماسك: سنعيد حساب ترامب إذا نجحت صفقة الاستحواذ على تويتر

أكد إيلون ماسك أنه إذا نجحت صفقته للاستحواذ على تويتر، فهو يخطط لاستعادة حساب ترامب، على الرغم من أن ترامب اقترح أنه لن يعود إلى موقع التغريدات القصيرة وسيبقى بدلاً من ذلك على منصته الاجتماعية المتعثرة Truth Social، فليس من الصعب تخيله يغير رأيه، و هو ما توقعه الكثيرون في المجالات التقنية والإعلامية والسياسية منذ أسابيع.

تويتر تعلق دونالد ترامب بشكل دائم

علقت منصة تويتر أحد أكبر وسائط اجتماعية حساب الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل دائم بسبب انتهاك قواعدها ضد التحريض على العنف، عقب أحداث الشغب في مبنى الكابيتول في 6 ينايرفي غضون أيام ، قام كل من Facebook و Instagram و YouTube و Snapchat و Twitch بحظر أو تعليق حسابات ترامب إلى أجل غير مسمى.

وبحسب CNN Business، فإن هذا التعليق بمثابة مجموعة كاسحة وغير مسبوقة من الإجراءات ضد زعيم عالمي جالس من خلال منصات لم تتخذ في السابق سوى إجراءات محدودة ضد ترامب حيث دفع مرارًا وتكرارًا حدود قواعدها.

مناقشة خطط السياسة وتجاوز وسائل الإعلام التقليدية

حتى قبل انتخابه ، كان موقع تويتر محوريًا في صورة ترامب، حيث وفر له منصة لحشد قاعدته وانتقاد المعارضين ومناقشة خطط السياسة وتجاوز وسائل الإعلام التقليدية لشرح روايته (غير الصادقة أحيانًا) للأحداث لعشرات الملايين من المتابعين.

صفقة معلقة

وقال ماسك إن الصفقة «معلقة مؤقتًا» في انتظار التفاصيل حول عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة، ومع ذلك ، قال ماسك يوم الجمعة إنه لا يزال ملتزمًا بالاستحواذ.إذا اكتملت صفقة ماسك ، فإن استعادة حساب ترامب على تويتر قد يعيد مكبر الصوت الخاص به على الإنترنت للرئيس السابق قبل ترشح آخر محتمل للبيت الأبيض أكثر من ذلك، من المحتمل أيضًا أن تفتح مثل هذه الخطوة الباب لمنصات أخرى لتحذو حذوها.

وبعيدًا عن قضية حسابات ترامب الخاصة ، قد يؤدي عكس الحظر إلى إعادة إشعال سلسلة من المناقشات الشائكة الأخرى لتويتر والمنصات المنافسة، بما في ذلك ما إذا كان يجب استخدام الحظر الدائم كتكتيك للاعتدال وما إذا كان يجب أن تخضع الشخصيات العامة أو المسؤولون المنتخبون لأشكال مختلفة.