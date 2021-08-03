دونالد ترامب عن تفشي كورونا: الإعلام كان سينتقدني لو كنت مكان بايدن

عاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للأضواء مرة أخرى، حيث قال إن وسائل الإعلام التي وصفها بـ«الكاذبة»، كانت ستنتقده بشدة لو أنه كان رئيسا للبلاد وفعل ما تفعله الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح دونالد ترامب: «لو كنت رئيسا الآن، وفي وضع ينتشر فيه فيروس كورونا، وعندما نرى في كل مكان في مدننا إطلاق نار وقتل للناس، وكذلك مع حدود مفتوحة تماما للمجرمين والأشخاص المصابين بالفيروس الذين يعبرون، فإن وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة لن تتركني أبدا».

دونالد ترامب: وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة لن تتركني أبدا

من جانبه، أكد أليكس عازار، وزير الصحة في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه كان ينبغي حصول الرئيس على لقاح فيروس كورونا المستجد أمام كاميرات التلفزيون.

وكتب عازار، في مقال رأي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أنه في حين أنه سعيد لحصول ترامب على اللقاح، فقد كان من الأفضل لو قام بذلك على التلفزيون الوطني، بحسب رأيه.

وفسر عازار، رغبته في أنه كان يود رؤية ترامب وهو يتلقى اللقاح أمام شاشات التلفزيون، لكي يزرع الثفة داخل مؤيديه بشأن لقاح كورونا، خاصة أن استطلاعات الرأي تظهر أنهم من بين الفئات السكانية التي من المرجح أن يظلوا غير مطعمين.

وأكد فريق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في شهر مارس الماضي، أنه تلقى بهدوء لقاح «فايزر- بيونتك» قبل شهرين، على الرغم من أن العديد من المسؤولين، بمن فيهم نائبه، مايك بنس، تم تطعيمهم باللقاح خلال بث مباشر عبر التلفزيون.

وأيد دونالد ترامب لقاح فيروس كورونا المستجد باستمرار، واستبعد نظريات المؤامرة المضادة لها، لكنه توقف عن الدعوة لتلقيه بشكل أكثر وضوحا، مثل الظهور في إعلان الخدمة العامة الخاص برؤساء الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة السابقين، باراك أوباما وجورج دابليو بوش وبيل كلينتون.