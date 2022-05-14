الزراعة تحذر من انتشار فراشة الياسمين في مزارع الزيتون

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز تغيرات المناخ والنظم الخبيرة من الانتشار المبكر لدودة أوراق الزيتون الخضراء بسبب التقلبات المناخية الحادة وزيادة "التذبذبات" الحرارية بين الليل والنهار مع وجود الأتربة العالقة.

رصد إصابات بالحشرة فى كثير من مناطق زراعة الزيتون

أوضح المركز أن موسم نمو الزيتون بدأ خلال الربيع ببعض الاصابات بالحشرة فى كثير من مناطق زراعة الزيتون في مصر، وبناءاً على حسابات الأحتياجات الحرارية المتجمعة اللازمة لتطور أجيال حشرة دودة أوراق الزيتون الخضراء والتى تسمى أيضاً فراشة الياسمين، حيث يتوقع اتجاه الحشرة لبناء جيل جديد وزيادة فى تعداد وأجيال هذه الحشرة على الزيتون هذا الموسم وخاصة أن أشجار الزيتون تتجه الآن إلى استكمال دورة النمو الاولى «الربيعية».

نشاط حشرة الزيتون يستمر حتى أكتوبر

أضاف المركز أن هذه الآفة تعتبر من آفات الزيتون الخطيرة، وتتغذى يرقاتها على أوراق الزيتون وأزهاره وعلى البراعم والثمار، ويبلغ طول الفراشة من 11 إلى 16 ملم، وعرضها عند فرد أجنحتها على الجانبين 20 إلى 30 ملم، ولون جسمها وأجنحتها الأمامية والخلفية أبيض لامع؛ ولون اليرقة أخضر، ويبلغ طولها عند اكتمال نموها نحو 2.5 ملم، وتوجد على حلقاتها الصدرية والبطنية وعلى رأسها شعيرات مصفرة، وتضع الأنثى البيض فردي أو في مجاميع على سطح الأوراق، ويفقس البيض بعد 3 أيام وتخرج يرقات صغيرة تتغذى على الأوراق ولها 6 أعمار يرقية، ويبلغ مدة الطور اليرقي 16 يوم (تقل لتصل الى 12-13 يوم بسبب مواتية الظروف المناخية هذا الموسم)، كما أن للحشرة 5 أجيال في العام ومن المتوقع زيادة عدد الاجيال هذا الموسم لتصل إلى 7-8 اجيال.

لفت إلى نشاط هذه حشرة الزيتون يبدأ في فصل الربيع، ويستمر حتى شهر أكتوبر، وتتغذى يرقاتها على أوراق الزيتون ونمواته الحديثة الغضة فتدمرها، كما تهاجم البراعم الزهرية، الأمر الذي يتسبب في سقوطها قبل عقد الثمار وعند اشتداد الإصابة تتغذى اليرقات على الثمار، وتتوقف القمم النامية وتجف الأفرع الطرفية الخاصة بدورات النمو للموسم التالي.