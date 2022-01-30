«الريف المصري» تعلن الانتهاء من زراعة 400 فدان بأشجار الزيتون في المغرة

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، عن الانتهاء من زراعة 400 فدان من أشجار الزيتون، في منطقة المغرة، ضمن المبادرة التي طرحتها الشركة مؤخراً لدعم مزارعي المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، من أجل تشجيع وتنشيط زراعة الزيتون والنخيل في أراضي المشروع القومي.

مبادرة لزراعة ألف فدان بأشجار الزيتون

وأشارت الشركة، في بيان اليوم، إلى أنه من المستهدف أن يصل إجمالي المساحة المنزرعة بالزيتون، في إطار المبادرة بالمغرة، إلى 1000 فدان بنهاية العام الجاري 2022.

مبادرة لمزارعي مشروع المليون ونصف فدان

وكان اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أعلن في وقت سابق، إطلاق حزمة من التيسيرات والمبادرات الفنية والعملية، من أجل دعم ومساندة وتحفيز مزارعي ومستثمري المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، جاء في مقدمتها مبادرة للمنتفعين بأراضي المشروع في منطقة المغرة، تتضمن زراعة 50 فداناً من الزيتون والنخيل، مقابل قيام الشركة بالمساهمة في تكاليف شراء الفسائل والشتلات، وتوفير الإرشادات الزراعية اللازمة، وتقديم حصص من الأسمدة المدعمة بعد الزراعة، تشجيعاً منها للراغبين في زراعة المحصولين لما لهما من عائد اقتصادي وتصديري وتنموي ضخم من زراعتهما.